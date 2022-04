Traditionsrigt cirkus åbner 65. sæson

Parret holder privat til i Værum syd for Randers og har nogle år både besøgt cirkusset i Randers, Silkeborg og Aarhus på én sæson og sågar kørt med dem i 14 dage engang. På den baggrund kan de også konstatere, at det aldrig er det samme to gange i træk - heller ikke i den samme sæson.



- Vi er meget spændte. Og jeg tror, det kommer til at minde mere om i gamle dage, nu der ingen dyr er med, siger Per Kauczki.

Man siger jo ikke nej

I dag er parret privat blevet venner med cirkusdirektøren Benny Berdino og hans kone, efter at de optrådte til en rund fødselsdag hos direktøren.