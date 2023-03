Tog aflyst på strækning

Skal du med toget mellem Aarhus og Langå, skal du lige tjekke Rejseplanen.

Arriva oplyser nemlig, at alle deres tog er aflyst på strækningen som følge af fejl på sporet.

Der er i stedet indsat busser, som køres af selskabet PP Busser, oplyser Arriva.

- Vær opmærksom på, at busserne kan være forsinkede i forhold til togenes normale køreplan. Vi beklager de gener, aflysningerne kan medføre, skriver Arriva i en trafikopdatering.

Ifølge Rejseplanen stopper DSB's Intercity-tog i dag ekstraordinært i Hinnerup. Her oplyses også, at hele miseren skyldes et overgravet kabel.