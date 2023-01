Sygefravær boomer: Der skal ske noget

Vil i toppen

Både i 2020 og 2021 har Aarhus Kommune ligget i toppen blandt kommuner med laveste sygefravær, og derfor vil indsatsen også igen blive skærpet.

- Vi har i en årrække arbejdet systematisk med at forbedre vores sygefraværsindsats, blandt andet ved i højere grad at anvende data og ved at klæde lederne godt på, og vi har haft et relativt lavt sygefravær sammenlignet med andre kommuner. Det er mit håb og ambition, at Aarhus Kommune kan fastholde sin position blandt kommunerne med det laveste sygefravær. Det giver stor værdi for både vores medarbejdere og de borgere, vi er sat i verden for, lyder det fra Jacob Bundsgaard.