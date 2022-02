Succes i Aarhus-klub: 7-årige Kobani er en af mange nydanske brydere

Kobani er ukuelig. Fra bunden skyder han op med hoften og vender sig straks om på maven. Han prøver med alle kræfter at komme på benene igen.

En enkelt gang lykkes det at komme fri. Kobani prøver nu at gribe fat i Mohamad for at lave det trick, som hans far har lært ham hjemmefra. Hoftekastet.

Men han opdager ikke, at den et år ældre og erfarne bryder Mohammed lokker ham ind i sin egen fælde. Få sekunder senere er Kobani selv blevet kastet. Med et hoftekast.