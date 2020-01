Store forsinkelser for letbanen

Aarhus Letbane er onsdag igen ramt af forsinkelser. Strækningen mellem Aarhus H og Grenå er kraftigt forsinket.

Omkring kl. 12.30 gik stømmen og eftersom letbanen kører på el, så kunne togene på Grenå-banen ikke køre videre.

- Vi har haft mistet strømmen på Lystrup Station, mens der holdt tre tog derude. Det betød, at ingen tog kunne køre, fordi der ikke var nogen kørestrøm, siger direktør i Letbanen Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND.

Stået helt stille

Derfor har letbanetrafikken på Grenåbanen mellem Aarhus H og Grenå i en periode onsdag stået helt stille. Omkring kl. 13.30 lykkedes det for teknikerne, at få genoprettet strømmen på Lystrup Station.

- Nu skal vi have genoprettet togdriften på strækningen, forklarer Michael Borre.

Selvom togene i en times tid har stået helt stille mellem Grenå og Aarhus, så kommer strømafbrydelsen kun til at kunne mærkes 1-1,5 time endnu, forsikrer han.

- Det plejer, at kunne tage en times tid at få genoprettet togdriften og så skal vi finde ud af, hvad strømafbrydelsen skyldes og hvorfor det tog så lang tid at få strøm igen.