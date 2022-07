Statsadvokaten anker ikke dom for vanvidsbilisme

Da Mohamad Tarek Younes 17. juni blev idømt fire års fængsel for at have påkørt og invalideret en betjent, skete det dagen efter, at et nævningeting kendte ham skyldig i 35 ud af 38 forhold.

Nu meddeler statsadvokaten i Viborg, at man ikke anker den straf.

- Sagen ankes ikke, da det er min forventning, at landsretten ikke vil komme til væsentligt andet resultat end de fire års fængsel, som Retten i Aarhus nåede frem. Efter gennemgang af sagen er det min vurdering, at straffens længde altså ligger inden for rammerne af det forudsatte strafniveau fastsat ved lovændringen i marts 2021, hvor man definerede begrebet ”vanvidskørsel” og skærpede strafniveauet ganske betydeligt, siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen, Statsadvokaten i Viborg, i en pressemeddelelse.