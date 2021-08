Søstre samler tusindvis af kroner ind til Knæk Cancer med plakater og pant

I Lystrup er to søstre i fuld gang med at samle penge ind til Knæk Cancer.

Ella på 11 år har lavet en tegning, der er lavet til en plakat, mens Liva på 10 år har samlet flasker for at få penge til det velgørende formål.

- De har fulgt med i alle Knæk Cancer udsendelser de seneste år. Det var tilfældigt, at den ældste lavede en tegning, som vi synes var for flot til ikke at blive delt. Så valgte vi at lave en plakat, som vi kunne sælge og donere pengene til Knæk Cancer, fortæller Martin Skafte Møller, der er far til søstrene, til TV2 ØSTJYLLAND.