Slut med undskyldninger: Nu kommer der mundbinds-skraldespande

Dermed er der ingen undskyldning for at smide sit mundbind andre steder end i skraldespanden, siger rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek.

- De nye skraldespande gør det lettere at komme af med sit mundbind efter brug. Skulle man møde en fyldt skraldespand, må man tage sit mundbind med til den næste eller smide det ud derhjemme. Der er ingen undskyldninger for bare at smide det, siger han om de nye skraldespande.



TV2 ØSTJYLLAND har tidligere dokumenteret, hvordan mange mundbind ender de forkerte steder efter brug.

Flemming Schylze arbejder som specialarbejder for Teknik og Miljø i Aarhus. Han sørger for, at der ikke ligger mundbind og flyder.

Hver morgen tømmer han skraldespande i det centrale Aarhus og når noget ligger ved siden af, er det også hans og kollegernes opgave at samle det op.

- Mundbindene fylder selvfølgelig en del. Nogle gange oplever vi, at de ligger sådan omkring skraldespandene og så samler vi dem op med vores papiropsamler, fortalte han i oktober til TV2 ØSTJYLLAND.