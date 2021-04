Sliktyv stjal 65 plader chokolade i Netto

Da politiet ankom til stedet, kiggede betjentene butikkens videoovervågning igennem. Her kunne de se, at den 51-årige mand havde gået rundt i butikken og fyldt Netto-posen, med hvad der viste sig at være 65 plader chokolade.

Manden blev sigtet for butikstyveri, og erkendte at have stjålet chokoladen. Han erkendte også, at alt det slik, som butiksdetektiven havde fundet i bilen, var stjålet, men dog fra en anden Netto.

Han er nu ikke længere velkommen i Netto.