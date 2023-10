Slem mistanke: Politiet mødte op på folkeskole

Her kan man læse, at anmeldelsen går på en mand i 20-30 års alderen, der er observeret tæt på skolen i forbindelse med, at eleverne møder i skole.

- Vi har været ude og undersøge forholdet uden at finde noget mistænkeligt. Nu forsøger vi - sammen med skolen - at holde øje med, om der er noget om snakken, siger Ahmad Majeed.

- Vi har modtaget en anmeldelse om, at der har været nogle mistænkelige forhold ved skolen. Anmelder fortæller, at der var tale om muligt salg af narko, siger han.

Til TV2 Østjylland fortæller han, at ledelsen vil holde et vågent øje med, hvad der sker i nærheden af skolen i denne kommende tid.

- Vi runderer i forvejen om morgenen. Så vi vil som ledelse rundere mere og være meget opmærksomme på, om vi observerer noget af det, politiet beskriver, siger Preben Storm.



Generelt bliver opmærksomheden skærpet i forhold til, om der skulle være én eller flere personer, der forsøger at sælge narkotika eller puff-bars til elever, siger han.

- Det skulle gerne bekræfte os i, at vi ikke ser sådan noget på eller ved skolen, siger skolederen.



Håber det er en 'and'

Risskov Skole har ikke modtaget oplysninger, der minder om dem, der er anmeldt til politiet.

- Det er ikke noget, vi ser på skolen. Det er ikke noget, vi har opdaget eller haft mistanke om, siger Preben Storm.



Han håber, at anmeldelsen er baseret på en misforståelse. Alternativet vil være slemt, siger han.

- Det er noget, jeg tager stor afstand fra, og det er noget, vi håndterer. Det er helt utilstedeligt, det vil vi ikke have. Jeg hører, at der er salg mange steder ude i samfundet, men ikke her på skolen. Det hører ingen steder hjemme, at det skulle foregå i nærheden af skolen, siger Preben Storm, der roser politiet for at rykke hurtigt ud.

Holder øje

Ahmad Majeed siger, at politiet altid rykker hurtigt, når der er tale om skoler og børn.

- Jeg vil sige, at alt omkring skoler og børn, det tager vi meget seriøst, og det kigger vi på med alvor, selvom det kun er én anmeldelse. Der føler vi os forpligtet til at tage ud og undersøgelse forholdet, siger han.

Politikommissæren fortæller, at politiet fortsat vil være opmærksom på skolen. Han opfordrer forældre og elever til at henvendelse sig til Risskov Skole, hvis de ser noget mistænkeligt i området omkring skolen.

- Vi holder øje med stedet, og sammen med skolen holder vi tæt øje. Vi har aftalt, at de kontakter os, hvis de ser noget.