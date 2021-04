Skole lukker uden smittede - rammer model skævt?

Flertal vil ændre model

Ifølge Ritzau er et stort flertal i Folketinget klar til at revidere modellen om, at der automatisk bliver lukket ned på kommune- og sogneniveau.

- Det er ganske fornuftigt, at man sætter markant ind, der hvor der er smitteudbrud. Men det skal give mening, og her må man bare sige, at det skyder helt ved siden af, når man eksempelvis lukker et gymnasium, hvor der ikke er en eneste smittet, siger sundhedsordfører for De Konservative Per Larsen.



Umiddelbart ser det ud til, at modellen vil blive ændret. Ud over De Konservative siger også Venstre, Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti og De Radikale, at der er behov for at revidere modellen.