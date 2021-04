Endnu et område lukkes ned på grund af høj smitte

Fordi coronasmitten nu har nået et bestemt niveau i Gellerup, lukkes skoler, kultur- og fritidstilbud, bibliotekstilbud mm. i Gellerup Sogn.



Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Nedlukningen er en konsekvens af Folketingets aftale for genåbning af Danmark. Ifølge aftalen er en kommune forpligtet til at foretage nedlukning, når smitten har nået et bestemt niveau i et sogn.

Dette er nu tilfældet i Gellerup Sogn, hvor der bor 9.332 indbyggere.