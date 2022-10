Seneste melding: Studstrupbrand er slukket senest fredag

Senest fredag.

Sådan lyder Østjyllands Brandvæsens seneste prognose for, hvornår de sidste bunker, der brænder i siloen på Studstrupværket, er slukket.

- Der er stadig brændende materiale i siloen, men bunkerne er små nu, og det går så hurtigt med at få dem ud, at vi forventer, at vi er færdige med arbejdet senest fredag, siger beredskabsdirektør i Østjyllands Brandvæsen, Kasper Sønderdahl.

Det allersidste slukningsarbejde til give en del damp, gør politiet opmærksom på, men den er ikke til gene for borgere.