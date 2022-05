Se eller gense pressemødet, da AGF sagde farvel til David Nielsen

David Nielsen har stået i spidsen for AGF siden 2017, men lørdagens kamp mod FC Nordsjælland bliver hans sidste i spidsen for de hviie.

AGF holder pressemøde vedrørende David Nielsens afgang. Her deltager bestyrelsesformand, Lars Fournais, administrerende direktør Jacob Nielsen, sportschef Stig Inge Bjørnebye og cheftræner David Nielsen.

- Jeg er stået op med et smil på læben i de seneste fem år, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der skal en ny ind nu. Min ide og tanke om fodbold i AGF er brændt ud. Min tanke om, hvordan holdet skal spille på harmonerer ikke med det, spillerne vil, siger David Nielsen på pressemødet og fortsætter:

- Jeg sætter stor pris på den måde, vi har håndteret det her på, det er topklasse!