Se Danmarks kvartfinale på Tangkrogen

Det har vist sig at være meget populært at se Danmarks kampe under EM på storskærm.

I Aarhus er Musikhusparken og Ceres Park allerede udsolgt til næste lørdags kvartfinale, og ifølge AGF røg billetterne til stadion på en time.

Derfor har folkene bag det nuværende arrangement i Musikhusparken stablet endnu en storskærm på benene.