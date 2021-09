Som bare 22-årig overtog Jakob Clausen sin fars fiskehandel, P. Clausens Fiskehandel på Århus havn, der er landets ældste fiskehandel. I første afsnit af serien ‘Fisken på disken’ fortæller Jacob Clausen her, hvad der fik ham til at droppe sin drøm om at blive journalist og i stedet gå ind i et ældgammelt og på mange måder umoderne fag.