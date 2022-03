Robot fanger 63.000 stykker affald - kunne være endt i havet

Det indsamlede skrald bliver ifølge bylivschefen i øjeblikket sorteret i de forskellige affaldskategorier, men kommunen vil gerne blive bedre til at genanvende eksempelvis plastikken.

- Med de store mængder begynder vi at se på, om det kan gøres smartere, og om det måske kan genbruges.

Det første år har været en forsøgsperiode, hvor producenten bag har kunnet lære af, at produktet tages i konkret brug. Set fra Aarhus Kommunes side har eksperimentet dog været en succes, og man har derfor underskrevet en lejekontrakt gældende for de kommende fem år.

- Vi er glade for at stille vores vandløb til rådighed og være frontløbere på det her område. Hvis det kan være til gavn for byer i og udenfor Danmark, er det jo fint, siger Kim Gulvad Svendsen.

Se robotarmen i funktion her: