Poul Krebs skrev med Peter Belli op til hans død

- Jeg havde hørt fra hans søn, at Peter ikke havde mange kræfter tilbage, så jeg fik skrevet lidt med ham her til sidst, siger Poul Krebs, der før sin egen karriere skelede noget til Peter Belli.

Poul Krebs vidste godt, at Peter Bellis liv var ved at rinde ud, betroede han fredag aften TV2 Østjylland.

- Og så har Peter haft en fantastisk historie. Han var jo lige så meget en rebel i dansk musik, som Rolling Stones var i britisk musik, og så var han en pioner, der gik forrest i det vilde ridt. Han har haft et fuldstændig fantastisk liv og en vanvittig historie, som jeg håber, der er nogen, der får taget op på et tidspunkt, siger Poul Krebs.

Peter Belli var desuden et familiemenneske, der til alle tider gjorde, hvad kunne for at holde sammen på sin familie, og tog de job, der var nødvendigt for det, bemærker Poul Krebs.

Peter Belli døde torsdag efter længere tids sygdom. Han har gennem en lang karriere leveret 45 album og tusindvis af koncerter.