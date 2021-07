Politiet søger vidner: Umotiveret overfald i bymidten

Politiet søger vidner til et umotiveret overfald ved Domkirkepladsen i Aarhus kort før klokken 20 søndag aften.

To mænd tog kontakt til en 30-årig mand, det endte i knytnæveslag og trykspark.

Den 30-årige mand forklarer til politiet, at han lagde mærke til de to mænd, da han var ved Domkirkepladsen og så dem på parkeringspladsen.

Mændene tog pludselig kontakt til den 30-årige mand og spurgte, hvorfor han stirrede på dem, og om han havde et problem.

Den 30-årige forsøgte at undgå de to mænd, hvorefter den ene af dem gik hen mod ham og slog ud efter den 30-årige med et knytnæveslag – dog uden at ramme.

Derefter løb den anden mand hen til ham og gav ham et trykspark lige i maven, hvilket fik den 30-årige til at falde sammen. De to mænd løb herefter over til en bil og kørte fra stedet.

- Den 30-årige mand ringede selv efter en ambulance efterfølgende og har det okay, fortæller Janni Lundager fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.