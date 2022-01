Politiet har anholdt formodet Rema-røver

Østjyllands Politi frigiver nu både billede og en video af den mand, som onsdag formiddag begik væbnet røveri mod en Rema1000 på Kirketorvet i Tranbjerg.



Det sker i håb om, at offentligheden kan hjælpe til at identificere manden, som slap af sted med et ukendt pengebeløb. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen onsdag klokken 10.17.

Få minutter forinden var mandet kommet ind i butikken, var gået direkte om bag ved den ene kasse, hvor han med en kniv havde truet kassemedarbejderen, så han fik mulighed for at åbne kassen og stjæle et bundt pengesedler. Manden løb herefter fra stedet i nordlig retning, lyder det i pressemeddelelsen.