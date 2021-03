Politiet efterlyser sort BMW: Skud affyret mod lejlighed i Aarhus-forstad

Obs. Opdateret kl 09.05 med oplysning om at politiet søger vidner. Opdateret med billede af efterlyst bil kl. 11.20

Politiet har torsdag morgen spærret en del af Skanderborgvej for kørsel ud af byen. Et spor er åbent.

Østjyllands Politi oplyser på Twitter, at afspærringen skyldes, at man undersøger et mistænkeligt forhold ved Viby Idrætspark.

Ved ni-tiden skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse, at det drejer sig om en skudepisode, der blev anmeldt kl. 06.54 torsdag morgen:

Skudt ind gennem vindue