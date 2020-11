Østjyske pirater vil erobre verdenshavene og bringe guldet hjem

- Det er absolut realistisk. Joakim og Markus er på et højt niveau allerede, de har den rigtige alder, og de har erfaringen til at gøre det. De næste tre år skal de blive ved at arbejde hårdt og så er det enormt afgørende, at de lykkes med det her projekt med at skabe økonomi rundt om det, så vi kan arbejde så hårdt, som det kræver, siger Peter Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.