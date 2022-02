Østjyde vil sælge underbukser som Ronaldo

I dag er Kittiphan Lakhampui fuldt fokuseret på at gøre sin virksomhed til en succes. Der skal sælges mange flere underbukser og udvides med en kollektion til kvinderne.

Underbukserne koster lige nu 349 kroner per pakke på webshoppen. De bliver produceret i Thailand og med bogstaverne AJR, som står for Art Junior.

“Jeg hedder ikke Art. Det kommer fra min far, fordi jeg var meget flov over mit navn, da jeg som 7-årig kom til Danmark, siger Kittiphan Lakhampui med thailandske rødder.

Derfor er han bedre kendt som Art Lakhampui Jr. fremfor sit borgerlige navn.

Stjerner laver reklame

Kittiphan Lakhampui er næsten ikke til at stoppe, når han først går i gang med at snakke om kvaliteten på underbukserne og fremtiden for sin virksomhed.

- Jeg har satset nærmest hele butikken, siger Kittiphan Lakhampui, der arbejder et par gange om ugen ved siden af i et trykfirma for at få det til at løbe rundt økonomisk.

- Jeg har en søn, der er tre år gammel, forklarer Kittiphan Lakhampui.