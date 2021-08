Nyt initiativ skal gøre det lettere at være elbilejer

Mange elbilejere har prøvet at køre forgæves efter en ladeplads. Enten fordi den er optaget af en anden elbil, eller måske bare taget af en helt almindelig bil, der benytter den som parkeringsplads. Men det skal være slut nu.

En østjysk virksomhed har udviklet en ny software, der ved hjælp af sensorer og en app, skal guide elbiler til den nærmeste, ledige ladestander.

- Vi sætter nogle sensorer på, som vi limer på. De bliver sat op til ioT-netværk, som sender data afsted til vores platform, fortæller Tan Minh Nguyen Tran, der er direktør for Papp Danmark, der har udviklet systemet.

App’en, Clever, ville så kunne fortælle, hvor og hvornår en ladeplads er ledig.

Pilotprojekt

I første omgang sættes 100 sensorer op i Aarhus Kommune som et pilotprojekt.

- Lige nu kan vi høre fra borgerne, at det nogle gange kan være svært at forudse, hvor de kan få en plads at holde og lade deres elbil på. Så selvom man på en app kan se, om ladestanderen er ledig, så kan man ikke altid se, om parkeringspladsen også er ledig. Og det er det, som de her sensorer kan hjælpe med, siger Anna Alligood, trafikplanlægger i Aarhus Kommune.

Selvom pilotprojektet til en start foregår i Aarhus Kommune, så er planen, at sensorerne skal bredes ud over hele landet.

- Ambitionen for det her område er, at vi gør det nationalt. Nu tester vi af i de første ni måneder, hvad virker, og hvad virker ikke, og så tager vi ”learnings” med til næste kommune, siger Tan Minh Nguyen Tran.

App’en forventes at kunne tages i brug af elbilejere i starten af 2022.