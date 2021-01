Nye planer: Verdens førende børnehospital skal ligge i Østjylland

Samtidig vil hospitalet komme til at arbejde tæt sammen med Børne og Ungdomspsykiatrien.

- Det ligger lige for, at Børn- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, der er en del af Psykiatrien, men som også har til huse på matriklen i Skejby bliver en vigtig samarbejdspartner i projektet. Dels har vi et årelangt samarbejde om de børn og unge, som har brug for alle fagligheder, dels har begge specialer en lang tradition for at forske i at se på det hele barn eller unge menneske, som kan gå på tværs af somatik og psykiatri. Denne tradition og nye fælles forskningsområder vil være en unik mulighed for at skabe noget helt nyt, siger Inge Pia Christensen.

Vil skabe øget evidens

Videncentret skal blandt andet gøre det muligt at kunne sparre med uddannelsesinstitutioner, kommuner og praktiserende læger.

- Vores vision er at kunne skabe et sted, hvor børn, selvom de er syge, kan leve et rakst og aktivt liv, og til det har vi dels brug for vores specialister, men også børnene, deres forældre og relevante vidensinstitutioner, som vi har lige her i området, fortæller Inge Pia Christensen.

Foruden videncentret og fokus på involveringen af børn og unge, så er samtidig at åbne et borgerinitiativ.

- Børn og unge er vores fremtid, og vi har en forpligtigelse på hele tiden at blive bedre til at håndtere deres sygdom og give dem de bedste chancer for at komme godt ud på den anden side, siger hun.