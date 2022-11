Ny politik skal gøre det af med øjebæer

Der er for mange eksempler på ny arkitektur i Aarhus, som ikke spiller sammen med den gamle. Derfor får kommunen nu en arkitekturpolitik, eller politik for Bykvalitet og Arkitektur, som byrådet kalder det.

- Der er blevet bygget for voldsomt og ukontrolleret nogle steder i Aarhus. Det var noget af det, vi så under valgkampen, at folk reagerede på, forklarer rådmand for teknik og miljø Nicolaj Bang (K).



Med den nye politik bliver forskellen, at byen i højere grad skal ses som helheder, forklarer rådmanden.

- I stedet for at det er én by, er det nu en række kvarterer med forskellig karakteristika. Både i oplandet og inde i midtbyen, siger han.