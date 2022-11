Ny podcast om AGF-holdet, der knækkede koden

36 år er der gået, siden AGF senest blev danske mestre for herrer.

36 meget lange år, vil mange af klubbens fans sige.

I 1986 vandt AGF det danske mesterskab. En triumf, det ikke er lykkedes aarhusianerne at gentage siden.

Hvorfor er det, at Danmarks andenstørste by ikke kæmper med om guldet? Hvad er det, '86-holdet kunne, som AGF ikke har formået siden?

I podcasten 'Holdet der vandt' kigger TV2 ØSTJYLLAND nærmere på, hvad opskriften på mesterskabet i 1986 var, og vi hører de sjove anekdoter fra omklædningsrummet.

Du kommer til at høre om et dramatisk trænerskifte, et stortalent, der er jaget vildt af de europæiske topklubber, og en gammel kending, der vender hjem. Og så skal du møde en håndboldspiller, der får en afgørende fod i guld-fortællingen.

Det er et nostalgisk tilbageblik på et hold - og en tid - præget af krøllet bundesligahår, et godt kammeratskab og hurtige fødder.

Og historierne - de bliver båret frem af spillerne selv; Flemming Povlsen, Bent Wachmann, Morten Donnerup, Lars Lundkvist og Jan Lauridsen - samt cheftræner Jens Harmsen.

