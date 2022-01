Nu tilbyder kirke drop-in-dåb

- Måske har man sent i livet fået øjnene op for dåbens mulighed og ønsker at få det bragt i orden, men har bare ikke lige fundet et tidspunkt.

- Det kan være, at vil man gerne have døbt sit barn, men har været forhindret grundet corona. Eller måske ønsker et ungt menneske at blive døbt uden alt for megen opmærksomhed, forklarer sognepræst i Skt. Johannes Kirke Leise Christensen.