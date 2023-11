Nu er Danmarks største teleskop landet

Ole Rømer Observatoriet i Aarhus blev i dag et kæmpe teleskop rigere. Mandag morgen blev teleskopet installeret under kuplen, og det er Danmarks største fungerende teleskop.

Teleskopet er et såkaldt spejlteleskop med en spejldiameter på 70 centimeter, og det er en betydelig opgradering fra det tidligere teleskops 28 centimeter.

- Jo større et spejl, vi har til at indsamle lyset, jo bedre detaljer kan vi se. Så size matters, når det er teleskoper, det handler om, siger Ole Eggers Bjælde, der er museumsinspektør.

Spejlets størrelse vil give mulighed for at se eksempelvis planeter i langt større detalje, end man har kunnet hidtil. Det vil blandt andet give de besøgende mulighed for at nyde synet af båndene på tværs af Jupiter, detaljer i Saturns ringe, fjerne galakser og stjernetåger.