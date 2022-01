Nu aflyser Molslinjen også flere ture

Beslutningen er i sidste ende blevet taget af den koordinerende kaptajn på ruten, der kender til farvandet og de forskellige risici.

Søndag morgen vil der stadig være kraftig vind, og så forventes det også, at stormen har flyttet en masse vand med sig. Blandt andet ind i havnen på Sjællands Odde, hvor færgekaptajnerne derfor vil have svært ved at kunne lægge sikkert til kaj.

Det er den kombination af vind og vandstand, der har fået Molslinjen til at aflyse sejladserne søndag, oplyser kommunikationschef Jesper Maack til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er ret sjældent, det sker, og vores koordinerende kaptajn kalder det en 20-årshændelse, siger han.

Begynder igen søndag

Har man haft en reservation til en af de aflyste ture, bliver man kontaktet af Molslinjen og kan få sine penge tilbage eller ombooke til en anden tur.

I øjeblikket regner rederiet med, at man kan genoptage færgedriften sidst på formiddagen søndag. Første sejlads afgår efter planen 11:15 fra Aarhus.

Kommunikationschef Jesper Maack siger til TV2 ØSTJYLLAND, at der, fordi vi befinder i en mindre travl periode af året, skulle være fin plads på de andre sejladser.

Lørdag blev adskillige færgeture til og fra Samsø også aflyst med henvisning til stormen Malik.