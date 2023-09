Mystisk anmeldelse: Politi rykker ud til belastet kvarter

Østjyllands Politi er i skrivende stund til stede i Gellerupparken i det vestlige Aarhus og har lavet flere vejafspærringer.

Det bekræfter vagtchef Jens Rønberg.

- Vi er til stede derude og ved at undersøge et mistænkeligt forhold, siger han.

Politiet er rykket ud, efter der kom en anmeldelse fra en kvinde i området, der mente at have set noget. Præcist hvad, vil vagtchefen ikke fortælle, da TV2 Østjylland taler med ham.

Det mistænkelige forhold står altså lidt hen i aftendisen. Jens Røberg fortæller dog, at politiet indtil videre har svært ved at finde tegn på, at det, der blev anmeldt, skulle være fundet sted.

- Hun sagde, at hun havde set noget, og det kan vi slet ikke få til at passe ind i det, vi undersøger derude, siger han.

Han tilføjer, at det ligeledes heller ikke er lykkedes at finde nogen tilskadekomne.

- Vi har også været på skadestuen, og der er ikke dukket nogen op der, siger Jens Rønberg.

Klokken 21.50 skriver Østjyllands Politi på X - det tidligere Twitter - at man ikke har kunnet finde tegn på, at der er sket noget, der har politiets interesse.