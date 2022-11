Mindedag for dødfødte: Skal ikke være tabu at miste et barn

- Det er en meget stor sorg. Det er unge mennesker, der mister det mest dyrebare her i livet, siger Anja Vamberg.

Hun er jordemoder på Afsnit for Tab på Aarhus Universitetshospitals fødeafdeling. Her hjælper de forældre, der har født et dødfødt barn eller mistet deres barn kort efter fødslen.

Torsdag var de vært ved en ceremoni for de børn, der aldrig nåede at opleve verden.

- Vi ved, det er rigtig vigtigt for rigtig mange forældre at lave minder og ritualer om deres børn, siger hun.

I en gårdhave på hospitalet er et træ blevet dedikeret til de forældre, der har mistet et barn. De kan hænge en lille plade op, hvor de mindes.

Skal ikke være tabu

Det har Alberte Frisdahl Kragh gjort. Hun var også mødt op torsdag for at mindes sin søn Helmuth, der blev dødfødt i 2020.

- Det er et godt initiativ, så det ikke er et tabu at miste et barn, siger hun.