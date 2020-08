Mand sov i fremmedes have og gik amok på politi

Søndag aften blev en 43-årige anholdt og sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde og for at fornærme politiet. Foto: Palle Mouritsen, TV MIDTVEST

Søndag aften fik en 60-årige kvinde sig noget af en overraskelse, da en fremmede mand havde lagt sig til at sove i hendes have.

I nogle få minutter forsøgte kvinden selv at hjælpe manden på benene, men hun måtte opgive og kontaktede derfor Østjyllands Politi.

Læs også Folk i Aarhus: - Det er ok at bruge mundbind, men også lidt ubehageligt

En politibil ankom omkring klokken 20:30 søndag aften til kvindens have i Åbyhøj, hvor betjentene ganske rigtigt kunne konstatere, at en mand havde valgt at sove sin rus ud.

- Kvinden, der ringede, var bekymret for manden og ville have hjælp til at få ham op, siger kommunikationsmedarbejder, Østjyllands Politikreds, Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Sigtet for at fornærme politiet

Det, der som udgangspunkt virkede som en rolig opgave, udviklede sig, da betjentene ville ekskortere den 43-årige mand ud af kvinden have.

- Manden blev meget aggressiv, gjorde modstand og råbte forskellige skældsord efter betjentene, siger Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Gratis mundbind har hjulpet flere til at følge krav i Aarhus

Helt præcist, hvilke skældsord der blev råbt efter betjentene, vil politiet ikke komme nærmere ind på.

Manden blev efterfølgende anholdt og kørt med til stationen i Aarhus, hvor han fik lov til at tilbringe nogle timer, inden han blev løsladt.

Den 43-årige er blevet sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde og for at fornærme politiet.