Folk i Aarhus: - Det er ok at bruge mundbind, men også lidt ubehageligt

I weekenden blev det meldt ud, at det nu er et krav at bruge mundbind i offentlig transport i Aarhus, da udbruddet med Covid-19 er steget meget i Danmarks største by den seneste uge.

Og selvom kravet om mundbind juridisk set først gælder fra tirsdag, så havde stort set alle de passagerer, som TV2 ØSTJYLLAND så mandag formiddag i Aarhus midtby, mundbind på.

På Park Alle i Aarhus mandag formiddag den 10. august.

Vi har samlet en række reaktioner fra brugerne af den kollektive trafik

Sara La Cour, passager - Nu har jeg gjort det de seneste dage, så synes jeg ikke, det er et problem. Men det er ubehageligt, at man ikke kan se folks ansigtsudtryk.

Lene Formann Man har lyst til at tage det ret hurtigt, fordi man har noget siddende.

Louise Formann Man kan mærke, at ens udsyn bliver begrænset, men sådan er det bare. Man kan mærke den fugtige udåndingsluft.

Anne Sofie Sørensen, passager Jeg synes, det er en rigtig god ide. Det giver noget tryghed. Det er ok at have den på, og så varmt er det ikke.

Vibeke Juul, passager Det er ok, men jeg ved ikke, hvordan det føles om en times tid. Men vi bliver nødt til at have dem på.