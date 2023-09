Malene og Aske har cyklet 8000 kilometer: Men de er ikke engang halvvejs

I skrivende stund har parret fra Aarhus tilbagelagt over 8000 kilometer på deres fælles jernhest, en tandemcykel kaldet Bæstet.

Oplevelser er der nok af, når man har cyklet gennem 16 lande. Men der er især en ting, som er gennemgående for turen. - Det vildeste indtil videre har været at opleve alle kontrasterne. Den ene dag kan man opleve at spise hos en familie, som ikke engang har et toilet. Den næste kan man sove på hotel, siger Malene Løkke. Parret stiler efter at cykle godt 65 kilometer i gennemsnit om dagen. De har ikke et fast mål og tager tingene rimelig meget, som de kommer. For dem er målet blot en destination, det er rejsen, der tæller. Tordenstorme og uvejr Indtil videre befinder de to cyklister sig i Uzbekistan, og rejsen har indtil videre budt på lidt af hvert. - I Albanien blev vi fanget i nogle tordenstorme. Her var ingen steder at søge ly, og det eneste vi kunne gøre var at fortsætte. Vi cyklede videre og fandt et halvtag at stå under. En nat var der også så voldsomt tordenvejr, at vi måtte pakke sammen midt om natten og søge ly ved en tankstation, siger Malene Løkke og tilføjer, at man bliver kreativ med teltopsætningen på sådan en tur. Selvom det giver et godt indblik i kulturen i de forskellige lande at sove hos de lokale familier, kan det også være hårdt. - Vi har oplevet virkelig meget gæstfrihed og gavmildhed. Men det kan også være drænende. Nogle steder har vi talt med de lokale til langt ud på natten, og selvom det er hyggeligt, er det hårdt, når man skal cykle langt dagen efter, siger Aske Frederiksen.

Undervejs er dækkene på tandemcyklen flækket op til flere gange på grund af slid. Foto: Privatfoto

Og gæstfrihed kan vise sig på mange måder. Undervejs har de fået foræret vandmeloner og vand, samt tiltrukket sig meget opmærksomhed, da cykelturister ikke er lige almindelige i alle lande. Udover gæstfrihed har de også oplevet at have en hundehvalp med ombord, danset til bryllupsfester, rejst med lokale og meget andet. Især turen gennem Iran, som i øjeblikket er i udenrigsministeriets røde zone, har været speciel for cykelduoen. - Vi har kun hørt gode ting om Iran, så vi tog chancen og blev positivt overraskede. Vi har mødt mange fantastiske mennesker på vores rejse, men irananerne har bare været ekstra søde, siger Malene Løkke. 200 kilo og 55 grader Der går ikke længe mellem naturkatastroferne for tiden, lige fra kæmpehagl i Italien til skovbrande i Grækenland. Heldigvis har tandemcyklen snoet sig udenom de voldsomme vejrfænomener hver gang. - Vi har nærmest kørt i alle de lande, der har været ramt af vejrfænomenerne, men vi har været heldige ikke at ramme dem, siger Aske Frederiksen, imens Malene Løkke efterfølgende siger, at internetdækningen ikke altid har været god, hvilket har besværliggjort at følge med i vejropdateringerne.

quote Vi er in it together, for man er nødt til at være totalt synkrone hele vejen igennem Malene Løkke, Aarhus

Duoens sidekick, deres elskede tandemcykel, vejer 200 kilo. Derfor er det også begrænset, hvor meget oppakning man kan have med undervejs. Men hvorfor cykler I ikke på hver jeres cykel? - Ja det er et godt spørgsmål. Vi kan godt lide at krydre vores projekter lidt. Vi ser det som en ekstra udfordring. Vi er in it together, for man er nødt til at være totalt synkrone hele vejen igennem, siger Malene Løkke, som er bagerste mand på cyklen, hvorfra hun kan navigere og tage billeder. Alt i mens Akse Frederiksen har det store overblik og hænderne på styret. Deres største udfordring er klart, når de bliver pressede på vand eller mad. Her kan de godt snerre lidt ad hinanden. Men også ekstrem varme kan være et problem. - Vi havde en dag med 55 grader i solen. Det var umuligt at finde skygge. Jeg trives klart bedre i det nordligere klima, siger Aske Frederiksen og griner. På den anden side af jorden At endedestinationen er Australien, er der egentlig ikke nogen specifik årsag til. - Det er et godt mantra, 'på den anden side af jorden'. Det lyder ultimativt, og det er er det også, siger Aske Frederiksen om eventyret, som de to forventer vil tage godt et år. Målet er at komme hele vejen derhen uden brug af fly, hvilket indtil videre har været muligt. - Det er vildt at tænke på, at vi er cyklet hele vejen hertil. Det hele har været lettere end vi havde frygtet. For mit vedkommende har det været 10.000 gange mere fantastisk end jeg havde regnet med, siger Malene Løkke.

Malene Løkke og Aske Frederiksen har i øjeblikket ikke en bolig hjemme i Danmark. Foto: Privatfoto