Lokal brugs fylder 150 - Else har handlet der i 71 år

Else Knudsen har boet hele sit liv i landsbyen nord for Aarhus, der huser omkring 400 indbyggere. Og ifølge hende har Brugsen været altafgørende for det lille samfund.



- Det betyder jo alt for mig, at vi kan købe dagligvarer, og at vi ikke skal til at starte bilen og køre 8-10 kilometer for at handle, siger Else Knudsen.



Flere bump på vejen

Brugsen blev oprettet i byen i 1872, og den er i dag en af de ældste i Danmark.

Butikken drives af en selvstændig brugsforening, og det har ikke været uden bump på vejen, at den fortsat kan byde kunderne velkommen. Gennem årene har den flere gange været truet på sin eksistens.

- Som så mange andre steder har det været presset på omsætningen, og vi har kæmpet med næb og kløer for at holde den gående, siger Marie Uldall, næstformand i bestyrelsen.