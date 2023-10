Løvens Hule deltager jubler - har solgt virksomheden

Men det er ikke kun virksomheden, Trine Hansen har haft for øje, da hun valgte at vinke farvel til ejerskabet over Party In A Box.

- Rent virksomhedsmæssigt mener jeg, at man som grundlægger skal se indad og se, hvornår det er på tide at få nye kræfter om bord for stadig at vækste, fortæller iværksætteren.

Salget har været et halvt år undervejs, hvor Trine Hansen har taget sig tid til at mærke efter, hvad der var det rigtige. Nu er hun ikke længere i tvivl.

I september 2022 blev hun sygemeldt med stres i fem måneder, og det har også været en medvirkende årsag til, at Trine Hansen nu vinker farvel til ejerskabet.



- Der tages nogle opgaver fra mig, det gør jo også, at jeg ikke lander det sted igen, siger hun og fortsætter:



- Det vil stadig være mit ansigt udadtil, men jeg vil blive en ansat med løn. Det giver en tryghed for mig, der gør, at jeg kan yde maks på andre områder i virksomheden, i stedet for at have min bekymringer på alt muligt andet.

Derfor har det også været vigtigt at finde en ny ejer, der deler de samme værdier om en balance mellem arbejde og privatliv.

- Jeg har brugt unormalt meget tid med Daniel, fordi jeg havde brug for at vide, hvem, jeg danner partnerskab med. Vi har samme værdier, og det er vigtigt. Jeg har været transparent og fortalt om de fem måneder, jeg ikke arbejdede, og han ved, at der er et menneske bag frontfiguren, og vi skal passe på mig. Hvis vi ikke gør det, ender jeg samme sted. Den respekt betyder sindssygt meget for mig, fortæller Trine Hansen.

Svære år

De sidste to år har været hårde for virksomheden, og Trine Hansen håber, at hun med salget vil gå nemmere tider i møde.

- Jeg vil gerne noget mere. I 2020 tog virksomheden fart, men så ramte corona. Jeg lever af at lave fester, og så måtte vi pludselig ikke ses. Efter det kom krigen i Ukraine, så har der været høje renter, elpriserne er steget. Der har været meget at navigere i, fortæller Trine Hansen og uddyber:

- Det er klart, jeg gerne vil levere bedre, men det har været svært.

Trine Hansen oplevede ellers stor popularitet efter sin deltagelse i DR-programmet. Men det er ikke derfor, den nye ejer fattede interesse for hende, fortæller hun.

- Han har bejlet til mig allerede fra 2019, hvor han sendte mig den første email. Så det er ikke kommet på grund af min deltagelse i Løvens Hule. Han har løbende mindet mig om, at der lå et bud i skuffen, og jeg har sagt nej rigtig mange gange, men nu var tiden inde, siger hun.

Et ukendt salgsbeløb

Hvad Party In A Box er blevet solgt for, vil Trine Hansen ikke løfte sløret for.

- Men det er et ét-cifret millionbeløb, så meget vil jeg sige, fortæller hun.

Beløbet har dog ikke været den vigtigste faktor for Trine Hansen.

- Selvfølgelig er det vigtigt at få nogle penge for det og et beløb, jeg er glad for. Men jeg har også skullet se på, hvad det her kan resultere i, og hvad det kan give mig på sigt. Jeg er selvfølgelig glad for at få den sum penge for min baby, men jeg er også glad for de ting, der skal komme mig til fordel på længere sigt, siger hun.

Udadtil vil intet ændre sig for brugerne. Party In A Box vil fortsætte som en selvstændig del af Temashop. For Trine Hansen vil der bare blive mere fest i hverdagen.

- Så kommer jeg til at lave det, jeg synes, er sjovt, og som jeg er rigtig god til. Min tilstedeværelse på sociale medier er det, jeg har vundet på, men jeg har haft svært ved at finde tid til det. Nu er der nogle andre, der kan tage over på det, jeg vil kalde de mindre sjove opgaver.

Før salget ejede Trine Hansen 75 % af virksomheden, mens Freeway-koncernen ejede 25%. Temashop har købt alle procentdele i Party In A Box.