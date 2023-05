Kur mod sexsygdom i stort prishop: Nogle vender om, når de hører beløbet

Det kan blive en dyr affære, hvis man er så uheldig at have fået mere end bare et godt knald med under weekendens eskapader.

Klamydia-behandlingen, man kan købe på apoteket, er lige nu meget dyrere end sædvanligt.

Kuren mod sygdommen er gået fra at koste 55 kroner til over 300 kroner, fordi flere af de danske apoteker er løbet tør for den billige klamydiakur.