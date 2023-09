Kritik af årelang varetægtsfængsling: - Man kan ikke byde mennesker det her

Varetægtsfængsling er en midlertidig foranstaltning i forbindelse med straffesager. Formålet er normalt at sikre, at den pågældende ikke unddrager sig retsforfølgelse, påvirker vidner eller fortsætter med kriminelle aktiviteter, mens sagen undersøges.

- Det er inhumant, at der har været folk fængslet i så lang tid. Min klient har jo siddet tre år under de her forhold. Jeg synes simpelthen ikke, det giver nogen mening. Og jeg synes faktisk ikke, at man kan byde mennesker de her restriktioner, siger hun.

Hun står ikke frem med navn, da hun ikke ønsker at blive genkendt i sin omgangskreds og andre sammenhænge, men vil gerne udtale sig, da hun finder forholdene for varetægtsfængslede kritisable.

Centrum var en amfetaminfabrik beliggende på en nedlagt landejendom på halvøen Gyllingnæs. To medlemmer af narkoringen blev dømt for at producere og haft til hensigt at producere ikke mindre end i alt 316 kilo amfetamin.

I 2022 fik Prebens Kjærskov Nielsen og ti andre personer sammenlagt 120 års fængsel for at have været en del af en narkoring med tråde til udlandet.

- Jeg har virkelig svært ved at se, hvad det er, man skal kunne påvirke mellem by- og landsret. Når først politiet har færdigefterforsket sagen, og man er blevet dømt i byretten, er beviserne blevet fremlagt. Så efter min opfattelse er det helt hysterisk, at man bliver ved med at opretholde den her kontrol, siger hun med henvisning til den besøgs- og brevkontrol, der er en del af varetægtsfængslingen.

Han blev idømt syv års fængsel i byretten i 2022, men ankede sin dom til Landsretten, hvor sagen kører nu. Og netop derfor, er det skudt langt over målet, at flere af de dømte stadig skal sidde i varetægt, mener Mette Grith Stage.

- Danmark har jo forpligtet sig til at efterleve en række internationale regler, herunder forbuddet mod torturnedværdigende og umenneskelig behandling i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Og overflødig varetægtsfængsling falder ind under de regler, siger Claus Bonnez, der er formand i Landsforeningen Krim, der arbejder for at fremme en human kriminalpolitik i Danmark.

- Han sidder låst inde det meste er døgnet på en meget lille celle, hvor der er en briks, en stol, et bord og en håndvask. Der er ikke noget toilet, så han skal ringe, når han skal på toilettet, men fængselsbetjentene har bare ikke altid tid, så ofte bliver han nødt til at tisse i håndvasken eller besørge i skraldespanden, fortæller hun.

- Jeg har selv adskillige klienter, som er meget mærket af at have siddet varetægtsfængslet, og hvor de rent faktisk viste sig at være uskyldige. Det kan være svært at håndtere, når du har været under de her underlige forhold i så lang tid. De oplever, at det er rigtig, rigtig svært at komme tilbage til den virkelige verden, fordi de har siddet burdet inde i den her lille celle, siger hun.

Hvert år bliver cirka 400 mennesker frikendt efter at have siddet varetægtsfængslet.

Mette Grith Stage er også bekymret for konsekvenserne af lange varetægtsfængslinger og minder om, at det også rammer personer, som viser sig at være uskyldige.

- Europarådets eksperter taler om, at man får forskellige alvorlige og varige psykiske ledelser. Man kan udvikle sindssygdom, man kan udvikle modløshed, og i nogle tilfælde begår folk selvmord under isolationen. I andre tilfælde gør de det, efter isolationens ophør.

- I andre europæiske lande, og også uden for Europa, har en varetægtsfængslet som udgangspunkt de samme rettigheder som andre indsatte. De er ude af cellen i dagtimerne, arbejder i fængslet og uddanner sig i fængslet. Der har man en sær holdning i Danmark om, at det kan de indsatte først få lov til, når de har fået dom, siger Claus Bonnez og påpeger, at det kan have alvorlige konsekvenser.

TV2 Østjylland har forelagt kritikken for Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen.

- Der er ingen tvivl om, at det er en meget lang periode og en usædvanlig lang periode. Det er landsretten, der har afsagt kendelsen, og det må jeg gå ud fra, at der har været rigtig gode grunde til. Men de skal også være gode, for det er belastede at sidde under brev- og besøgskontrol i så lang tid, siger han og påpeger, at der er tale om alvorlig kriminalitet.

- Det jo ikke samfundets skyld, at de er endt, hvor de er endt, og de har jo altså fængselsstraffe, der langt overstiger den tid, de sidder varetægtsfængslet, så de skal sidde det ene eller det andet sted, siger retsordføreren.

Han mener overordnet, at de danske regler for varetægtsfængsling er gode, som de er.

- Mit indtryk er, at vi er nødt til at have regler om varetægtsfængsling for at beskytte befolkningen i al almindelighed, siger han og afviser at gå yderligere ind i den verserende sag, siger Preben Bang Henriksen.

Vi har også forelagt kritikken for anklagemyndigheden og NSK, politiets nationale enhed for særlig kriminalitet, men de har ingen kommentarer.