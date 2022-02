Kongelig fødselsdag kommer sjælden padde til gode

Sammen med kvægene og ponyerne er alle forudsætninger for et godt biodiversitetsprojekt dermed på plads.



- Donationen betyder, at vi kan gøre noget for to sårbare og truede dyrearter i Aarhus Kommune. Det er markfirben og løvfrø. Vi laver 15 nye paddesøer for løvfrøen og stensætninger og grusbunker for markfirbenene, siger projektlederen.

Det er med til at forbedre biodiversiteten i området i det hele taget og er også et led i den politik, som Aarhus Kommune har for at udvikle biodiversiteten.