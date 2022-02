Kendt erhvervsmand og milliardær er død

Erhvervsmand og stifter af virksomheden Casa, Michael Mortensen, er død. Det oplyser Flügger i en pressemeddelelse.

Den 49-årige milliardær, som tilbage i 2020 flyttede fra Horsens til Aarhus, var bestyrelsesformand i Flügger.

"Det er med meget stor sorg, at Flügger group A/S har modtaget meddelelse om vores formand, Michael Mortensens, alt for tidlige bortgang.

Vores dybeste tanker og medfølelse går til Michaels familie i denne svære tid," lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Blandt de rigeste danskere

Michael Mortensen stiftede sit første firma som 13-årig, og senere overtog han sit fars typehus-firma, som senere blev til Huscompagniet. Det blev solgt til en kapitalfond. Michael Mortensens eget firma blev til Ejendomsselskabet Casa A/S. Han har desuden stiftet entreprenørselskabet Casa A/S, som senere blev delvist solgt til en kapitalfond.

Michael Mortensen var ved sin død blandt de 100 rigeste danskere.

”Det pludselige tab af Michael er ikke alene et stort personligt tab af en vigtig person og mentor, det er også et stort tab for Flügger og for dansk erhvervsliv, som har mistet en sand entreprenør og et overordentligt godt menneske. Mine tanker går til familien i denne enormt svære situation, der har efterladt alle i stort chok,” lyder det i Flüggers pressemeddelelse fra den nu konstituerede bestyrelsesformand Jimmi Mortensen.



Michael Mortensen efterlader sig hustru og to børn.