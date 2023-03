Kæmpe oliepøl i Aarhus-bugten? Vinterbader og SUP-boarder ramt

En vinterbader fik søndag lidt mere end det kolde gys med sig hjem efter en tur i havet ud for Risskov. - Vi fik en anmeldelse fra politiet om, at en vinterbader kom tilbage fra en svømmetur og var smurt ind i olie, fortæller operationschef ved Østjyllands Brandvæsen, Søren Møller, til TV2 Østjylland. - Vinterbaderen beskrev, at oliepølen var på omtrent 15 gange 15 meter, siger han. Derfor blev der både sendt mandskab på kysten og ud på vandet i samarbejde med forsvarets Joint Rescue and Coordination Center, for at se, hvad der var tale om.

quote Hvis vinterbaderen har dykket ned, kan vedkommende have fået olien på sig der, og så kan vi ikke se det Søren Møller, Østjyllands Brandvæsen

- Vi sendte indsatslederen ud sammen med Aarhus Kommunes miljøvagt, som to prøver af vandet. Der har også været en båd ude, men de har ingen olie fundet, fortæller Søren Møller. Olieeftersøgningen blev afsluttet klokken 11.04. Der kan der dog godt være en god forklaring på, hvorfor olien ikke var til at finde. Hvis olien ligger et stykke under overfalden, kan den ikke umiddelbart ses. - Hvis vinterbaderen har dykket ned, kan vedkommende have fået olien på sig der, og så kan vi ikke se det, forklarer han. Bølgerne går ind mod kysten, men strømmen den modsatte vej. Derfor kan en eventuel oliepøl under overfladen også være blevet trukket væk fra kysten.

Arkivfoto. Det var på undersiden af Stand Up Paddel-boards, der blev fundet en hinde af olie. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Også olie på SUP-board En gruppe mænd, der søndag har stået på SUP-board i Aarhus-bugten i Fiskerihavnen og rundt om Aarhus Ø, er også stødt på olie. - Da vi kom op og skulle skylle vores boards, var der et lag af olie på undersiden som en sort hinde. Vi så dog ikke noget olie i vandet, men bemærkede at det måske så lidt mere tykt ud, end det plejer, siger Jens Thygesen. Operationschef ved Østjyllands Brandvæsen, Søren Møller, fortæller, at han ikke ved, om der kan være en sammenhæng mellem vinterbaderens møde med olie og den olie, mændene har bemærket under deres boards.

- Der skal selvfølgelig helst ikke være olie under et board efter en tur i vandet. Men det er ikke til at sige, om der er en sammenhæng. Alt efter hvilken type olie, der er tale om, kan den lægge sig forskellige i vandet, og vinterbaderens anmeldelse var også noget mere nordligt, siger han Lørdag modtog beredskabet også en melding fra Ebeltoft, efter en kajakroer havde observeret olie i bugten. Også her blev beredskabet sendt ud for at lede efter olien, men der blev ikke fundet noget.



