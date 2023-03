Jørgen vil ikke skifte til sommertid: Det er kun dårligdom

Han er formand for Foreningen mod sommertid og har ikke meget til overs for at skulle stille viserne frem.

Når vi skal stille urene en time frem søndag den 26. marts, er Jørgen Bak ikke meget for at ændre på tiden.

Sommertid blev oprindeligt indført for at spare på strømmen ved at udnytte en ekstra times lys om eftermiddagen og aftenen. Men Jørgen Bak mener ikke længere, at det er en gyldig årsag til at fortsætte med at bruge sommertid.

- Der er sket den ændring, at vi til dels er gået over til lavenergipærer, så forbruget af strøm til belysning er gået ned, mener Jørgen Bak.

- Det er jo en ekstra begrundelse for at lade være med at lave det bøvl for os selv, fortsætter han.