Irina sender russisk radio om krigen: - Det er umuligt at gøre ingenting

Vi hilser med et smil og et håndtryk, inden vi går mod betonbygningen, hvor Radiohuset Aarhus, som er et hjemsted for fire lokale radiostationer, holder til i Åbyhøj.

Det er her, Irina Rumiantseva-Stenholm i halvandet år har sendt russisk lokalradio en gang om ugen til herboende dansk-russere på den radiokanal, der hedder Gellerup Radio.

- Det var ikke mit initiativ. Min usbekiske ven foreslog det, efter at han en dag kunne høre i radioen, at der fandtes lokalradio på arabisk og vietnamesisk, men ikke på russisk.