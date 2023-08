Ildsjæl græd, da Føtex lukkede

'Føtex var nærmest mit andet hjem'

Helle Hansen har besøgt den lokale Føtex i City Vest gennem 42 år.

- De, som kender mig, ved, at Føtex nærmest har været mit andet hjem. Hvis man skulle rende på mig, var Føtex et godt sted at prøve, siger Helle Hansen.



Derfor var det også en tårevædet afsked, som Helle Hansen havde med butikken i søndags.



- Tårerne pressede sig på. Men det er også fordi, at det var lige som om, at en drøm lukkede. Mange havde en tåre i øjet, fortæller Helle Hansen, som understreger, at City Vest nu for alvor synger på sidste vers.

Helle Hansen engagerer sig meget i alt, hvad der rør sig i Gellerup og Brabrand. Derfor gør lukningen af endnu en butik i City Vest også den lokale ildsjæl trist.

Udviklingen har været nedadgående

Føtex i City Vest er langt fra den første butik til at lukke i centeret i Brabrand.

Ifølge Helle Hansen har udviklingen i City Vest været nedadgående i flere år. Og i maj måned blev det den lokale Føtex i centret, som stod for skud.

I søndags rullede gitteret for sidste gang ned foran butikken, og det blev modtaget med klapsalver fra de tilstedeværende kunder.

- Varehuschefen, som har været med til at lukke forretningen ned siden Salling Group kom med den triste meddelelse, stillede sig frem foran gitteret og holdte en lille improviseret tale, hvor han sagde tak til kunderne, fortæller Helle Hansen, som var tilstede ved nedlukningen.