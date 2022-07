Ikke set i 50 år: Sean har fundet sjælden bi

Den sjældne art er ikke blevet set i Danmark siden 1971, men den er altså nu blevet set hele to gange. Søndag blev den spottet i Rabis Ådal i Midtjylland og mandag på Læsø.

- Det var sådan, at mine hænder rystede på grund af adrenalin. Det er fantastisk at vide, at den er her, siger han.

Ledt i tre år

Passionen for bier deler han med vennen Hjalte Kjærby. Og tormentilhvepsebien har længe været i kikkerten.

- Hjalte og jeg har ledt efter den to-tre år, siden vi begge begyndte at kigge meget på bier, og det var den første vi snakkede om, siger han.