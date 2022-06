Højhusplaner vækker harme: - Kan ødelægge kvarteret

Aarhus Kommune drømmer om en ny helhedsplan for området omkring letbane-stoppene langs Randersvej. Men det falder ikke i god jord blandt beboerne og områdernes fællesråd.

Kommunen vil nemlig have flere etagebyggerier på op til seks etager, men den udsigt har fået beboerne til at indsende flere end 300 høringssvar til planerne.

- At man laver sådan en helhedsplan og så påstå, at det gør man, for at Randersvej skal binde et område sammen, det er helt ude i hampen, lyder den kontante melding fra formanden for Christiansbjerg Fællesråd, Michael Poulsen.