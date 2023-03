Historisk bro slår revner: Nu skal Jens køre en stor omvej - hver dag

Det skyldes, at Tvilum Bro, som krydser Gudenåen, snart bliver lukket for tung trafik.

Derfor forbyder Silkeborg Kommune fra den 1. april kørsel med køretøjer over 3500 kilo over broen og indstiller broen til udskiftning.

Tvilum Bro lukkes for køretøjer over 3500 kilo. Jens Sehested kan derfor ikke ikke køre over den i sin traktor, så han er nødt til at køre fire kilometer længere hver vej.

Og det betyder, at Jens Sehested ikke længere kan køre over broen til sine marker på den anden side af åen.

I 2012 fik broen et særeftersyn, hvor man vurderede, at den var i dårlig stand, oplyser Silkeborg Kommune.

- Det kommer ikke som nogen overraskelse for dem, at broen er dårlig. Det har de vidst, siden de renoverede den i 1983, og der sagde de også, at den skulle udskiftes. Det virker mærkeligt, at grænsen pludselig skal ned på 3500 kilo.

Jens Sehested er ærgerlig over, at broen skal lukke, og han er uforstående over for, at beslutningen bliver truffet nu.

Efter en vurdering af broen i 2023 anbefaler Silkeborg Kommune nu, at man udskifter broen, og administrationen indstiller projektet til at skulle indarbejdes i de kommende års anlægsprojekter.

For Jens Sehested betyder det, at han ikke ved, hvor længe han skal blive ved med at køre flere tusind kilometer længere om året.

- De ved jo ikke engang, hvornår de tager skridtet og bygger en ny. Det skulle de måske have taget hul på år tilbage, for at undgå bare at lukke den for tunge køretøjer.

De længere ture kommer ifølge Jens Sehested til at koste ham og hans søn mellem 40.000 og 50.000 kroner årligt i brændstof.

Silkeborg Kommune oplyser, at det kommer til at påvirke omkring 50 kørsler med tunge køretøjer dagligt.

- Nu sikrer vi, at broen ikke belastes med tung trafik, så vi køber os lidt mere tid. Samtidig sætter vi en nærmere undersøgelse i gang, så vi får et bedre billede af, hvor få år, vi har at løbe på, indtil broen ultimativt skal udskiftes, hvis vi ikke skal ende ud i at lukke broen for al trafik, siger Flemming Frøsig Christensen.