Her går næsten ingen til sport - ny type hold skal ændre det

85 ud af 100 børn på en specialskole er ikke en del af foreningslivet. Denne statistik skal der laves om på i Viby Idrætsforening, og derfor har de nu startet et samarbejde Specialsport.dk om at lave et fodboldhold for børn med særlige behov og handicap. Ideen opstod på baggrund af en fodboldskole i sommer, hvor der var en del børn med særlige behov og handicap, som viste interesse for at gå til sporten. - Hos Specialsport.dk har vi ingen fællesskaber selv. I stedet samarbejder vi med foreninger. Vi rådgiver forældrene omkring de konkrete muligheder for netop deres barn, som for eksempel i fremtiden at gå til fodbold hos Viby IF, siger Louise Dixen, som er konsulent hos Specialsport.dk. Tidligere på ugen afholdt de et interesse- og informationsmøde omkring opstarten af et sådant special-fodboldhold, og ifølge Louise Dixen var der stor opbakning fra forældrene. Bekymring hos forældre Hun fortæller, at der kan være mange grunde til, at så få børn fra specialskoler er en del af foreningslivet. Det kan blandt andet skyldes, at der er for få forældre, der kender til de muligheder, der er til deres børn.

Vi går meget op i, at man skal prøve tingene af. Mange af de her børn har aldrig gået til noget. Louise Dixen, konsulent ved Specialsport.dk

- Mange forældre skal præsenteres for det, så stiger deltagelsen. Der er en del foreninger, der har tilbud, men det er svært at finde det på deres hjemmeside. En anden del af forældrene er bekymrede for at sende deres børn afsted, fordi de måske tidligere har slået sig på foreningslivet, eller ofte frygter, at deres barn ikke er velkommen i foreningen, hvilket ofte forekommer, siger Louise Dixen. Derfor arbejder Specialsport.dk med at gøre hele familien parat til foreningslivet.

- En fokuseret indsats hjælper med at komme igennem barrieren i familien. Vi hjælper for eksempel med at finde en frivillig følgeven, som kan hjælpe børnene til sport, siger Louise Dixen.

Lav tilknytning til foreningslivet på specialskolerne 85 ud af 100 børn på en specialskole er ikke en del af foreningslivet. Men i skrivende stund er 723 børn og unge med særlige behov eller handicap blevet aktive i foreningslivet med hjælp og rådgivning fra Specialsport.dk. Specialsport.dk har også været med til at starte andre sportsgrene op, for eksempel basketball. Kilde: Specialsport.dk arrow-down

Bedre trivsel Siden sidste sommer har Specialsport.dk været med til at starte syv tilbud i Aarhus. Louise Dixen fortæller, at nogle børn har brug for at prøve forskellige hold af, imens andre bliver bidt af aktiviteten allerede første gang.

Og ifølge hende, er der mange grunde til vigtigheden af, at børn med særlige behov eller handicap skal gå til en sport. - Vi går meget op i, at man skal prøve tingene af. Mange af de her børn har aldrig gået til noget. Rent forskningsmæssigt trives man bedre, når man er en del af et foreningsliv. De får bedre selvværd, de bliver mere tilfredse med livet og mere selvstændige unge og voksne, siger Louise Dixen.

Der hvor det ofte kan blive svært, er at finde en træner. Altså en ildsjæl der brænder for det Louise Dixen, konsulent ved Specialsport.dk