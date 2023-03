Fuld knallertkører endte det helt forkerte sted

En 21-årig mand på knallert kom godt og grundigt på afveje natten til tirsdag.

Politiet modtog klokken 02.36 anmeldelse fra en bilist, der havde set knallertføreren omkring Aarhus N på den Nordjyske Motorvej i nordgående retning.

Men det var langtfra den eneste forseelse, manden havde gjort sig skyldig i, kunne politiets patrulje konstatere, da de anholdt manden klokken 02.52.

Den 21-årige knallertfører kørte uden hjelm men havde høretelefoner på.

Betjentene vurderede, at manden var tydeligt påvirket af alkohol, og det bekræftede en efterfølgende test. Derudover blev han sigtet for at køre uden gyldigt kørekort.